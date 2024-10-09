İsviçreli lüks saat markası Tag Heuer, hız ve pistlerle olan ilişkisini keyifli bir etkinlikle mevcut ve potansiyel müşteri kitlesine yansıttı.İSTANBUL (İGFA)- TAG Heuer, Galataport TAG Heuer butiğinin önünde ilgi çekici bir etkinlik gerçekleştirdi.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte ziyaretçiler, efsanevi Formula 1 yarışının simülasyonunu sevdikleriyle birlikte deneyimleme fırsatı buldu.

Özel davetliler ve marka dostlarının da ziyaret ettiği simülasyon alanında, rekabet ruhunun hâkim olduğu adrenalin ve eğlence dolu anlar yaşandı.

Heyecanın zirveye taşındığı yarışın sonunda, günün kazananları sürpriz hediyelerin keyfini çıkardı.