2000 yılından beri aralıksız olarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde Türk Milli Delegasyon Üyesi olan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Strasbourg’ta bir kez daha Türkiye’yi temsil edecek.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Konseyi Kongresi'nin 30. yıl dönümü, Avrupa Konseyi'nin 75. yıl dönümü ve Uluslararası Demokrasi Günü vesilesiyle, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Litvanya Başkanlığı himayesinde, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Konseyi Üye Devletleri ve yerel demokrasi için kongre çalışmalarına katılan partner-devletlerin ulusal yerel ve bölgesel yönetimler konferansını 12-13 Eylül 2024 tarihlerinde Strasbourg'da gerçekleşecek.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 12 Eylül Perşembe gün yapılacak açılık oturumunda Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ulusal dernekler, yerel demokrasi ve çok düzeyli yönetişimi güçlendirmede ne gibi bir rol oynayabilir?” konulu bir konuşma yapacak.

Kongrede, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş başta olmak üzere demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerinin koruyucuları olarak yerel ve bölgesel yetkililerin temel rolü, demokratik, barışçıl, insan haklarına dayalı, kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı toplumların oluşturulması, yerel demokrasiyi koruma ve teşvik etmede kongre, ulusal dernekler ve temsilci dernekleri arasındaki güçlü ortaklığın önemi tartışılacak.

Kongrede bu yıl 10. yılını kutlayan “Yeniden Canlanan Siyaset” girişimi ve “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası” gibi araçlar aracılığıyla; İnsan haklarını uygulama ve hukuk devleti ilkesini koruma konusu da tartışılacak.