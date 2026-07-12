İstanbul’un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile ambulansın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsü ile ambulans henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı.

Kazada ambulanstaki 3 sağlık personeli ve hasta ile otobüste bulunan bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.