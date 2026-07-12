İstanbul’un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile ambulansın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsü ile ambulans henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı.

A W744992 04

Kazada ambulanstaki 3 sağlık personeli ve hasta ile otobüste bulunan bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

A W744992 02

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA