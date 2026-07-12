Güncel fiyatlara göre gram altının alış fiyatı 6 bin 155 TL, satış fiyatı ise 6 bin 310 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altın 5 bin 642 TL’den alınırken 6 bin 40 TL’den satışa sunuluyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 496 TL, satış fiyatı ise 3 bin 950 TL oldu.

Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 45 TL, satış fiyatı 10 bin 750 TL olarak belirlendi. Eski çeyrek altın ise 10 bin 42 TL’den alınarak 10 bin 306 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 20 bin 24 TL, satış fiyatı 21 bin 500 TL olurken, tam altın 39 bin 910 TL’den alınıp 43 bin TL’den satılıyor.