Katar Emirlik Divanı tarafından yapılan açıklamada, mevcut Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani’nin sabah saatlerinde vefat ettiği duyuruldu.

Bir süredir tedavi altında olduğu belirtilen Şeyh Hamad için taziye mesajı yayımlanarak Allah’tan rahmet dilendi.

Yaklaşık 18 yıl boyunca ülkenin yönetiminde bulunan Şeyh Hamad, 2013 yılında emirlik görevini oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’ye devretmişti.

Şeyh Hamad bin Halife Al Sani, görev yaptığı dönemde doğal gaz gelirlerinin ekonomiye kazandırılması, büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesi ve Katar’ın dış politikada daha etkin bir konuma ulaşmasıyla bilindi.

Ocak 1952’de Doha’da doğan Şeyh Hamad, Katar’daki ilk eğitiminin ardından İngiltere’de bulunan Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi’nde öğrenim gördü. 1971 yılında mezun olduktan sonra Katar Silahlı Kuvvetleri’ne katılan Şeyh Hamad, ilerleyen yıllarda çeşitli üst düzey askeri görevler üstlendi.