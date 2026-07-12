Yeni düzenlemeyle kamu kurumlarında kreş açılabilmesi için daha önce aranan en az 50 çocuk şartı 30’a indirildi. Böylece 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik bakımevi açılmasının önündeki şartlar kolaylaştırıldı.

30 kamu görevlisinin talebi yeterli olacak

Yönetmeliğe göre aynı kurumda çalışan en az 30 kamu görevlisinin yazılı talepte bulunması durumunda, ilgili kamu kurumu çocuk bakımevi açmakla yükümlü olacak.

Türkiye genelinde 349 kamu kreşi bulunuyor

Bakanlık verilerine göre Türkiye’de 0-6 yaş grubunda 7 milyondan fazla çocuk bulunuyor. Buna karşılık kamu kurumları bünyesinde hizmet veren çocuk bakımevi sayısı 349’da kalıyor. Söz konusu kreşlerden yaklaşık 24 bin çocuk yararlanıyor.