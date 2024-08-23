Beyoğlu Gümüşsuyu'ndaki sokak çiçekçilerinin "kötü görüntü verdiği" gerekçesiyle tezgahlarını kaldırması istendi.

Konuya tepki gösteren mahalle sakinleri Change.org'da bir kampanya başlattı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu mahallesinde yer alan sokak çiçekçilerinin, “kötü görüntü verdikleri” gerekçesiyle tezgahlarını kaldırmaları söylendi.

Çiçekçilere, tezgahları kaldırmaları için 23 Ağustos Cuma gününe (bugüne) kadar süre verildi.

Mahalle sakinlerinden Sıla Özer, çiçekçi tezgahlarının kaldırılmaması için Change.org’da bir imza kampanyası başlattı.

Yıllardır geçimini bu tezgahlardan sağlayan çiçekçilerin zor durumda bırakıldığına dikkat çeken Sıla Özer “50 yıldır faaliyet gösteren ve birçok Beyoğlu'nda yaşayan kişinin geçim kaynağı olan bu çiçek tezgahlarının kaldırılma planları, kanser hastası Nebiye teyze ve diğer sokak satıcılarının mevcut yaşamlarını tehdit ediyor. Bu küçük işletmeler, Beyoğlu'nun kültürel ve toplum yapısının ayrılmaz bir parçasıdır” diyor.

Kampanyaya imza verenlerden bir diğer mahalle sakini Muammer Erboy ise “Çiçekler renkleri ve kokularıyla, çiçekçiler güler yüzleri ile mahalle kültürünün bir parçası. Her şey bitti sıra buna mı geldi? Sadece Gümüşsuyu Cihangir değil hiç bir mahallede çiçekçiler rahatsız edilmemeli! Taksim’i Kadıköy’ü Üsküdar’ı çiçekçiler olmadan düşünebiliyor musunuz? Kalan birkaç neşe kaynağından biri çiçekler ve çiçekçiler” diyerek karara tepki gösteriyor.

50 yıldır Gümüşsuyu’nda çiçek satan Nebiye isimli çiçekçi, zabıtanın önce kötü görüntü nedeniyle demirleri kaldırmalarını söylediğini, demirler kaldırıldıktan bir süre sonra ise bulundukları yeri terk etmeleri uyarısı aldıklarını söylüyor. Kanser hastası olduğunu ve çalışmak zorunda olduğunu söyleyerek tezgahların kaldırılmamasını talep ediyor.