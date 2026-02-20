Maltepe Belediyesi, Fındıklı Mahallesi'nde kamusal alanlardaki işgalleri önlemek adına denetim çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla ara sokaklara da girilerek yol kenarına yerleştirilen duba ve engeller sökülerek alındı.

Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri, kamusal alanları koruma ve kent düzenini sağlama çalışmaları kapsamında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Fındıklı'daki cadde ve sokaklarda esnaf işgallerine ve bireysel işgallere yönelik denetim düzenledi. Özellikle kaldırım ve yol kenarlarına yerleştirilen demir dubalar, lastikler, sabitlenmiş engeller ve benzeri malzemeler sökülerek kaldırıldı. Ara sokaklara da girilerek, park yapmak amacıyla konulan dubalar ve diğer işgal unsurları temizlendi. Bu sayede yaya geçişi ve trafik akışı rahatlatılırken, kamu alanlarının asli kullanım amacı yeniden tesis edildi. Belediye yetkilileri, uzun süredir devam eden periyodik denetimlerle Fındıklı Mahallesi'ndeki işgal sorununu büyük ölçüde kontrol altına aldıklarını belirtti. Maltepe Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve düzenli bir yaşam alanı için bu tür uygulamaları sürdüreceğini vurguladı.