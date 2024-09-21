Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği “İstanbul Kültür Yolu Festivali” kapsamında Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kültür, sanat etkinlikleri düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 28 Eylül - 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde özel etkinlikler sanatseverlerle buluşacak. AKM’nin dış alanında kurulacak Türk Telekom Açık Hava Sahnesi; konserler, sahne şovları, film gösterimleri ve ödüllü yarışmalar ile katılımcılara özel bir festival deneyimi sunacak.

Ceza, Berkay, Kıraç, Ekin Uzunlar&İmera, Ferhat Göçer, Haluk Levent ve komedyen Baturay Özdemir Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacak. Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde festival boyunca film gösterimleri ve sürpriz yarışmalar gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında AKM’de yer alan Türk Telekom Opera Salonu’nda Carmina Burana, Mariinsky Orkestrası, Alireza Ghorbani, Deutche Symphonie, Uçan Hollandalı sahne alacak. Ayrıca dijital sanatın önemli temsilcilerinden Refik Anadol ile dünyaca ünlü sanatçılar Pablo Picasso ve Andy Warhol sergileri festival boyunca AKM’de yer alacak.

Türk Telekom’un yerli sosyal medya uygulaması Yaay, her yıl heyecanla beklenen FotoMaraton’u Beyoğlu’nda yaşatacak. Bu yıl Yaay sponsorluğunda düzenlenecek olan FotoMaraton Beyoğlu, 300 bin TL ödül havuzu ile Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde 28 Eylül Cumartesi günü başlıyor. Yaay özel kategorisi ile Yaay üzerinden gerçekleşecek kurgu üzerinden düzenlenecek yarışmanın yanı sıra FotoMaraton kazananlarının fotoğrafları, FotoMaraton Birincileri Sergisi ve Street Arts Sergisi’nde sergilenecek.

Festival kapsamında AKM’de yer alan Türk Telekom Lounge alanında sanat dünyasından müzisyen, oyuncu, besteciler, gibi pek çok isimle sanat sohbetleri gerçekleştirilecek.

Türk Telekom Açık Hava Sahnesi Programı şöyle:

28 Eylül Cumartesi- Ceza

29 Eylül Pazar- Berkay

30 Eylül Pazartesi- Bursa Bülbülü (Film Gösterimi)

1 Ekim Salı- Kıraç

2 Ekim Çarşamba- Lohusa (Film Gösterimi)

3 Ekim Perşembe- Baturay Özdemir

4 Ekim Cuma- Ekin Uzunlar & İmera

5 Ekim Cumartesi- Ferhat Göçer

6 Ekim Pazar- Haluk Levent