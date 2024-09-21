Bilecik Belediyesi tarafından eğitime destek çalışmaları çerçevesinde öğrencilere verilen kırtasiye yardımları devam ederken, 300’e yakın aileye bin liralık kırtasiye yardımı yapıldı.

Sosyal belediyecilik anlamında birçok anlamlı uygulamayı hayata geçiren Bilecik Belediyesi bu kez ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerini unutmadı. Halkın Esnafı Bi’Kart aracılığıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında şu ana kadar 300’e yakın öğrenciye bin liralık kırtasiye yardımı yapıldı. Öğrenci ve aileleri, Bi’Kart’a yüklenen kırtasiye yardım parasını Halkın Esnafı uygulaması geçen bütün işletme ve alışveriş merkezinde harcayabilecek.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın yakın takibi doğrultusunda gerçekleştirilen uygulama kapsamında kırtasiye yardım paraları Bi’Kart’lara yüklendi. Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen bilgilendirici mesajlarda; "Değerli vatandaşlarımız! Halkın Esnafı Bi’Kart kırtasiye yardımı krediniz kartlarınıza yüklenmiştir. Öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyor, en zor zamanlarınızda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sağlıklı ve mutlu günlerinizde sevdiklerinizle kullanmak dileğiyle" ifadelerine yer verildi.