Yüksek kalitedeki Arabica türü kahve çekirdeklerinden elde edilen geleneksel Türk kahvesidir.
İstanbul Kahve Çeşitleri: Sade
278.0
kcal
- 100 Gram
- 1 Porsiyonda 11.12 kcal ve 4 gr vardır.
- 1 Tatlı Kaşığında 8.34 kcal ve 3 gr vardır.
- 1 Çay Kaşığında 2.78 kcal ve 1 gr vardır.
- Tepeleme Tatlı Kaşığında 19.46 kcal ve 7 gr vardır.
- Tepeleme Çay Kaşığında 11.12 kcal ve 4 gr vardır.
- 1 Kahve Fincanında 19.46 kcal ve 7 gr vardır.
|Besin Değeri
|100 Gramda
|Günlük Değer*
|Kalori
|278 kcal
|% 13.4
|Karbonhidrat
|29 g
|% 9.3
|Lif
|52 g
|% 216.2
|Protein
|14 g
|% 27.8
|Yağ
|0.34 g
|% 0.5
|Doymuş Yağ
|g
|Trans Yağ
|g
|Tuz
|0.3 g
|% 5.0
|Şeker
|g
|% 4.7
|Potasyum
|1715 mg
|% 49.0
|Kalsiyum
|88 mg
|% 8.8
|Demir
|mg
|% 22.2
* Yüzdelik(%) günlük değerler, günlük 2075 kalorilik bir yetişkin diyeti baz alarak hesaplanmıştır. Bu değerler sizin günlük kalori ihtiyacınıza göre daha fazla veya az olabilir.
Kalorisinin büyük kısmını (%66) karbonhidrattan alan İstanbul Türk Kahvesini kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.
- 1 Porsiyon (4 gr) yaklaşık 11 kcal kalori içerir, 0.56 gr protein, 1.15 gr karbonhidrat ve 0.01 gr yağ bulunur ve 1.33 Tatlı Kaşığına eşittir.
- 1 Tatlı Kaşığı (3 gr) yaklaşık 8 kcal kalori içerir, 0.42 gr protein, 0.86 gr karbonhidrat ve 0.01 gr yağ bulunur ve 0.75 porsiyona eşittir.
- 1 Çay Kaşığı (1 gr) yaklaşık 2.78 kcal kalori içerir, 0.14 gr protein, 0.29 gr karbonhidrat ve 0 gr yağ bulunur ve 0.25 porsiyona eşittir.
- Tepeleme Tatlı Kaşığı (7 gr) yaklaşık 19 kcal kalori içerir, 1 gr protein, 2.02 gr karbonhidrat ve 0.02 gr yağ bulunur ve 1.75 porsiyona eşittir.
- Tepeleme Çay Kaşığı (4 gr) yaklaşık 11 kcal kalori içerir, 0.56 gr protein, 1.15 gr karbonhidrat ve 0.01 gr yağ bulunur ve 1 porsiyona eşittir.
- 1 Kahve Fincanı (7 gr) yaklaşık 19 kcal kalori içerir, 1 gr protein, 2.02 gr karbonhidrat ve 0.02 gr yağ bulunur ve 1.75 porsiyona eşittir.
Kulanım Önerileri: Taze içme suyunu fincanla ölçerek cezveye koyun, her fincan için iki çay kaşığı kahve,arzunuza göre şeker ekleyin. Kısık ateşte kahvenizi şekeriyle birlikte karıştırın. Kabaran köpüğü fincanlara pay edin. Kahveyi bir taşım daha pişirerek fincanlara pay edin.
Menşei: TÜRKİYE
İçindekiler: Öğütülmüş Kahve
Saklama Koşuları: Serin ve Kuru ortamda muhafaza ediniz
Gıda İşletmecisi / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı: İSTANBUL KAHVE İTH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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