Kavurucu sıcakların yeniden başladığı ve Afrika sıcaklarının gelmek üzere olduğu Ağustos ayında vatandaşların kıyafet tercihleri yeniden uzmanların gündemine geldi.BURSA (İGFA) - Kavurucu sıcaklarla mücadele ederken alınacak önlemlere ek olarak hafif, pamuklu ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, koyu renkli kıyafetlerin güneş ışınlarını daha çok çektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.

Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye de gelmesi beklenen Afrika sıcaklarından en az seviyede etkilenmek için kıyafet tercihinin çok önemli olduğunu kaydeden uzmanlar özellikle pamuklu, yumuşak ve hava alabilen kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Açık renkli kıyafetlerin güneş ışınlarını yansıtmaya yardımcı olduğunu ifade eden uzmanlar, vatandaşların özellikle güneşe maruz kalmak zorunda oldukları durumlarda kıyafet seçimlerine oldukça dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.