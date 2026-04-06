İstanbul Valiliği'nin 39 ilçede yürüttüğü 'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' projesi kapsamında 120'den fazla yayınevi ve 20'den fazla söyleşi ve yazarın okurla buluşacağı, 20 binden fazla günlük ziyaretçi kapasiteli Beşiktaş Kitap Fuarı açıldı. Beşiktaş Meydanı'nda bulunan Beşiktaş İskelesi yanında gerçekleştirilen açılışa İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İl Milli Eğitim Müdür Murat Mücahit Yentür ile birlikte çok sayıda öğrenci ve bazı davetliler katıldı. Ayrıca katılımcılar arasında, programın 'Onur konuğu' olarak araştırmacı gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut yer aldı. Bulut, kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Fuarın 12 Nisan'a kadar kitapseverleri ağırlayacağı öğrenildi.

Açılışta konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, 'Fuarın böyle deniz kenarında şehrin ortasında olmasına çok alışık değiliz. O yüzden çocuklar çok şanslıyız. Bence böyle bir ortamda kitap fuarını yapabildiğimiz için çok mutluyum. Emeği geçen herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en güzel şehrinde içinden deniz geçen tek şehrinde, hemen yanı başında böyle martı seslerinin içinde, böyle güzel bir havada kitap fuarında olmaktan çok mutluyum. Veliler olarak sizi biraz dışarı çıkarmakta zorlanıyoruz. Hep başımız önümüze eğik böyle telefonlarımıza tabletlerimizle uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Valimiz önderliğinde çocukları dışarı çıkartmak, onları sosyalleştirmek için bir çok proje yapıyoruz' dedi.

Vali yardımcısı Elif Canan Tuncer'in ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise ' Kitap insanın dünyasını zenginleştiren, fikir yolculuğu yaptıran, uzakları yakın eden, bilinmezleri bilinen haline getiren, merakları ve şüphesiyle ilmin kapısını aralayan en büyük hazinemiz. Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle beraber saf bilginin aktarılması yerine bilgiyi analiz eden, sentezleyen oradan yeni bilgiler üreten ve çocuklarımızın içerisindeki merak duygusunu uyandıran bir sistemi öngörüyoruz. Bu sistemde en önemli ölçme değerlendirme öğesi olarak da artık çocuklarımıza bir metin altında 5 tane şık vermek yerine, açık uçlu sorular sorarak çocuklarımızın zihin dünyasını zorlamak, Türkçeyi düzgün zengin bir birikimle kullanarak gelişim süreçlerine katkı sunmak istiyoruz. Bu vesileyle bu sistemde bu süreçte artık okumayan, okumayı düzenli halde kendine bir yol haritası belirlemeyen öğrencilerimizin sadece son günlerde ve son yılda sınava hazırlık yapması çok anlamlı olmayacak' diye konuştu.

Açılışı yapılan fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan Yazar Gamze Çetin,'Bu kitap fuarı gibi diğer kitap fuarlarına da katıldım. Bu üçüncü fuara katılışım. Çok mükemmel. Çok teşekkür ediyoruz. İnsanlara kitap okumaya ve kitabı sevdirmek amaçlanmış. İlgi var. Özellikle sabahın ilk saatlerinde okullar geldi. Öğretmenler çocuklara ne almaları gerektiği hakkında bilgi verdi. Biz de bilgilerimizi kendilerine aktardık. Benim için şu anda çok müthiş, çok güzel. Halkımızı bekliyoruz' diye konuştu.