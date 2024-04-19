İstanbul Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından, kent genelinde etkisini gösteren sağanak yağışla ilgili açıklama yapıldı. Paylaşımda, "Meteorolojiye göre, İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.