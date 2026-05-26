İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi Bahçelievler Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret ederek yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi.

Arefe günü gerçekleştirilen ziyarette Vali Gül, kurban alanında alınan tedbirler, satış ve kesim noktalarındaki düzenlemeler, hijyen, güvenlik ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bahçelievler Belediyesi tarafından vatandaşların kurban ibadetlerini huzurlu, güvenli ve sağlıklı şartlarda yerine getirebilmeleri amacıyla alanda yapılan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Ziyaret kapsamında kurbanlık almak için alanda bulunan vatandaşlarla da sohbet eden İstanbul Valisi Davut Gül, esnaf ve besicilere hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Gül, bayramın huzur ve sağlık içinde geçirilmesi dileklerini iletti. Bahçelievler Belediyesi ekipleri ise Kurban Bayramı süresince temizlik, zabıta, veterinerlik, güvenlik ve yönlendirme hizmetleriyle sahada görev yapacak. Çobançeşme'de kurulan Bahçelievler Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bu yıl 117 çadır yer alırken, yaklaşık 3 bin büyükbaş ve 4 bin küçükbaş kurbanlık vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik, güvenli ve düzenli şartlarda yerine getirebilmeleri için alanda gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.