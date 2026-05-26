Kurban Bayramı arefesinde şehirlerarası yolcu yoğunluğunun arttığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda otobüsler tek tek durdurularak sürücü ve yolcular kontrol edildi.

Bayram tatili nedeniyle memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş çaplı uygulama yaptı. Denetimlerde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler durdurularak sürücü belgeleri, araç evrakları ve emniyet kemeri kontrolleri gerçekleştirildi. Yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda trafik kurallarına uyulması konusunda sürücülere uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, bayram süresince şehir genelinde trafik ve asayiş denetimlerinin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Öte yandan, denetimin yapıldığı anlar dron ile görüntülendi.