İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa’ya çalışma ziyaretinde bulundu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Vali Gül’ü Belediye binasında ağırlayarak ilçede gerçekleştirdikleri Türkiye’nin yerinde en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından bahsetti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmapaşa’ya çalışma ziyaretinde bulundu. Temaslarına ilk olarak Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek başlayan Vali Gül, burada Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından İstanbul Valisi, Gaziosmanpaşa Erzurumlular Derneği’nde hemşehrileriyle buluştu. Esnaf ve vatandaşlarla yapılan görüşmelerin ardından İstanbul Valisi Gül Gaziosmanpaşa’nın 16 mahalle muhtarı ve kurum amirleri ile Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Mahalle muhtarları ve kurum amirlerinden bilgi alan Vali Gül’ün sonraki durağı Gaziosmanpaşa Belediyesi oldu. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Vali Gül’ü Belediye binasında ağırlayarak ilçede gerçekleştirdikleri Türkiye’nin yerinde en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından bahsetti. Başkan Usta ayrıca Gaziosmanpaşa genelinde yapılan alt yapı ve üst yapı, geri dönüşüm çalışmaları gibi belediyenin vermiş olduğu hizmetler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. İkili görüşmelerin ardından sahaya çıkılarak Hamam Caddesi üzerinde yapılması planlanan okul alanının kontrolü yapıldıktan sonra yapımına devam edilen Aile Sağlığı Merkezi Projesi incelendi. Sonrasında ise sırasıyla Fahrettin Özüdoğru Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını, Küçükköy Kız Teknik ve Mesleki Lisesi ve Küçükköy Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde yapılmakta olan projelerde incelemelerde bulunuldu.