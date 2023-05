Kendi cilt lekelerinden yola çıkan iki çocuk annesi Nuray Yıldız’ın başarı öyküsü kadınlara örnek oluyor. Kendi cildi için araştırmalar yaparken sektöre giren başarılı iş kadını şuan da 30 şubeye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Cildinde çok fazla leke olan iki çocuk annesi Nuray Yıldız bu sorunları aşabilmek için uzun süre araştırma yaptı. Araştırma yaptığı sırada sektörü çok seven Yıldız, kendisini bir anda sektörün içinde buldu. Açtığı iş yerini kısa sürede büyüten Yıldız, şuanda Türkiye’de ve dünyada 30’ a yakın şube ile kişisel bakım sektöründe hizmet veriyor. Geçmişte sadece kendisinde leke varmış gibi düşündüğünü belirten Yıldız, "Cildimde çok fazla lekelenme vardı. Cildimdeki lekeleri nasıl açabilirim diye hep araştırma içerisindeydim. Bu mesleği çok sevince bir anda kendimi içerisinde buldum. Cildimin eski halinden eser yok. Ben eskiden sadece kendimi lekeli olarak görürdüm sanki hiç kimse lekeli değilmiş gibi. Bu işe girdikten sonra kendime söz verdim. Her kadın cildini tanımalı ve her kadın lekesiz olarak aynaya baktığında kendisini iyi hissetmeli. Ciltteki tüm lekeleri, gözenekleri, kırışıklıkları tamamen açıyoruz. Yurt dışında, 3 Türkiye’de 27 şubem var. Kendi cildimden yola çıkıp bu şekilde büyüdük. Şubelerimin geneli benim danışanlarım oldu. Aslında onlarda cilt problemleri yaşadığı için beni tercih ettiler. Ben onların hayatına dokundum. Şimdi onlarda başka danışanlarımın hayatlarına dokunmaya başladılar" dedi.

Yaz aylarına dikkat

Yaklaşan yaz ayları için de uyarılarda bulunan Nuray Yıldız, "Yaz aylarında doğru güneş koruyucu çok önemli. Yaz aylarında beyaz güneş koruyucu ve arkasından renkli güneş koruyucu kullanmalıyız çünkü yeterli gelmiyor. Sabah akşam düzenli olarak cildimizi temizlemeliyiz. Cilt temizlenmeyince kuruysa eğer o zaman kırışıklık ve lekelenmeye maruz kalıyor. Havuzdan ve denizden çıktıktan sonra su ile cildimizi yıkayıp güneş koruyucu sürmeliyiz. Tatile çıkmadan önce güzel bir bakım ile hem lekelenmeyi önleriz hem de güzel bir tatil geçiririz" diye konuştu.

Spor yapmak sıkılaşmak için yeterli değil

Sıkılaşmak isteyen kadınların sadece spor yaparak bunu sağlamasının çok da mümkün olmadığını belirterek bunun için Star Slim işlemini öneren Yıldız, "Bu işlem ile hem ciltteki hangi bölgemizde fazlalık varsa o bölgedeki yağları parçalıyor hem de ayrı bir cihazla o bölgeyi sıkılaştırıyoruz. Ne kadar çok spor yaparsak yapalım mesele 500 mekik çekemiyoruz. İşte biz burada 20 dakikada 500 mekik çekmiş kadar bir uygulama yapıyoruz. Yaz geldi mayolarımızı giyineceğiz. Nerede fazlalığımız varsa star slim tam sizin için, her bölgeye yapabiliyoruz. Bacakta, kalçada, göbekte fazlalık var ise her bölgece yapıyoruz. Sporu yapsak bile her bölgeyi çalıştıramıyoruz. Burada en önemli konu doğru cihaz doğru işlem. İnsan sağlığına zarar vermeden zayıflama işlemleri yapılabiliyor.

Cilt bariyerinde güçsüzlük varsa lekelenmelerin olabileceğini ve bunun ancak iyi bir cilt analizi sonrası tespit edilebileceğini belirten Yıldız, "Cilt bariyerleriniz güçsüz ise çok fazla lekelenebilirsiniz. Kılcal damarlarınız çok fazla yüzeye çıkabilir. O yüzden cilt bariyeriniz güçlü olsun. Çok daha rahat edebilirsiniz. Cilt bariyerlerinizi profesyonel bir cilt analiz cihazı ile analiz edeceğiz. Sonrasında yeni nesil ozon cilt bakımını yapacağız. Ciltte hassasiyet var ve bariyerleriniz güçsüz ise ona göre bakım yapmış oluyorum. İşlemlerden sonra lekelenmeyi tamamen önlemiş oluyoruz" diye konuştu.