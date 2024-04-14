Maltepe Başıbüyük Ormanı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaçlık alana uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 19.50 civarında İstanbul’un Maltepe ilçesi Başıbüyük Ormanı’nda meydana geldi. İddiaaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, ormanlık alanda ağaçların üzerine doğru uçtu. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla götürüldü.
Kaynak: iha