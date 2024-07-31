İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırma sonrası beklenen büyük depremin olasılığı hakkında önemli bulgular açıklandı. Rapora göre, İstanbul ve çevresinde büyük bir deprem olma riski giderek artıyor.

Uzmanlar, özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndaki gerilim birikiminin önemli seviyelere ulaştığını ve bu nedenle önümüzdeki yıllarda büyük bir deprem olabileceğini belirtti. Depremin şiddetinin 7.0 ve üzeri olması bekleniyor ve bu durum ciddi can ve mal kaybına yol açabilir.

Araştırmacılar, vatandaşları ve yerel yönetimleri deprem hazırlıkları konusunda uyararak, acil durum planlarının gözden geçirilmesi ve yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Depreme karşı alınacak önlemler arasında bina güçlendirme, acil durum çantalarının hazırlanması ve ailelerin acil durum planlarını oluşturması yer alıyor.

Yetkililer, depreme hazırlıklı olmanın hayati öneme sahip olduğunu ve bu konuda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, düzenli olarak deprem tatbikatları yapılması ve halkın bu tatbikatlara katılması da büyük önem taşıyor.

Deprem riski konusunda daha fazla bilgi almak ve hazırlıklı olmak için yerel afet yönetim merkezleri ve ilgili kurumlarla iletişime geçilmesi tavsiye ediliyor.