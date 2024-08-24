Savaşlardan, kargo taşımacılığına kadar hayatımızın her noktasında kullanılan dronlar şimdi ise dış cephe temizliğinde kullanılıyor. Arge şirketi sahibi Sarper Sılaoğlu, “Talep temizlikten dolayı oluştuğu için biz de dış cephe yıkama ile başladık. Şuanda en yeni projemiz ise yangın söndürme üzerine çalışmaya başlıyoruz” dedi.

Dünya’da birçok ülkede farklı amaçlarda kullanılan dronlar Türkiye’de bir arge firmasının geliştirdiği proje ile dış cephe temizliği yapıyor. Firma yaz aylarında artan orman yangınlarına hızla müdahale etmek için yangın söndürme projesi üzerinde çalışıyor. Yapılan dış cephe temizliği projesinde dron üzerine entegre edilen bir temizleme başlığı ve hortumu bulunuyor. Hortum yer istasyonuna bağlı bir şekilde dron uçuşunu gerçekleştirebiliyor. Dron öncelikle hazırlanan özel temizleme köpüğünü dış yüzeye uyguluyor. Daha sonra basınçlı su ile köpük uygulanan alan temizleniyor. 15 katlı 2000 metrekare bir bina 1 günde dron ile temizliği yapılıyor. Dağcılar veya vinç yardımı ile bu süre 2-3 güne kadar çıkabiliyor.

“Yangın söndürme üzerine çalışmaya başlıyoruz”

İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent içerisinde arge şirketi sahibi Sarper Sılaoğlu, “Dron ile temizleme projesi tamamen ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmış bir projedir. Bina ve tesis yönetim şirketleri can güvenliği problemi yaşıyorlar. Bir asansör, vinç veya dağcı ile yapılması gereken uygulamalar var. Bu performans olarak yavaş ve uzun sürüyor. Bize geldiler bu sorunlardan dolayı. Bizde akademik danışmanlar ile birlikte çözümler üzerine çalıştık. Dron ve makineler üzerine çalışıp en sonunda bütünleşik bir makine geliştirmeyi başardık. Yerde bir istasyona bağlı olarak dronun en önemli özelliği yüksekte çalışma yapabilmesidir. Talep temizlikten dolayı oluştuğu için bizde dış cephe yıkama ile başladık. Güneş enerjisi panellerinin temizlenmesi, rüzgar enerjisi üreten santrallerin buzlanmasının önlenmesi, şuanda en yeni projemiz ise yangın söndürme üzerine çalışmaya başlıyoruz. Dron üzerindeki bataryası ile birlikte 45 dakika havada kalabiliyor ancak yer istasyonundan enerji aldığımız zaman istediğimiz kadar süre uçabiliyoruz. 15 katlı bir bina 1 günde temizliğini yapabiliyoruz. Bu da 2000 metrekare yüzey alanı oluyor, dağcılar bunu 2-3 günde bitiriyor. Vatandaşlar gördüklerinde yürürken birbirlerine çarpıyorlar. Yeni milli sporumuz dron temizliği izlemek” diye sözlerini tamamladı.