Gaziosmanpaşa Belediyesi, Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde 11 Temmuz 1995'te yaşanan ve 8 bin 372 sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Bosna-Hersek'in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995 tarihinde gerçekleşen ve 8 bin 372 sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yıl dönümünde, yaşanan insanlık dramını unutmamak ve hayatını kaybedenleri rahmetle anmak adına özel bir program düzenledi. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen anma programı kapsamında; insan hakları, adalet, barış ve ortak vicdan bilincine dikkat çekilmesi amaçlandı.

Düzenlenen programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Vurmaz Yiğit, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş, Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Müjdat Gürbüz, AK Parti Gaziosmanpaşa Meclis Üyesi Hilmi Erden ile davetliler katıldı.

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Vurmaz Yiğit, 'Srebrenitsa Soykırımı 31 yıl önce, Avrupa'nın göbeğinde binlerce masum insan sadece kimlikleri nedeniyle hayatını kaybetti, katledildi. Aradan yıllar geçmiş olsa da aslında bu hadise hepimizin şahit olduğu doksanlı yıllarda yaşandı. Bu acıyı sadece Bosna'nın değil, vicdan sahibi bütün insanlığın ortak acısı olarak görüyorum. Burada anacağımız her can aslında bize insan olmanın, merhametin ve vicdanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor' dedi.

'Bosna'nın Bilge Lideri Aliya İzzetbegoviç, 'Unutulan soykırım tekrarlanır' sözüyle hafızayı tutmanın ve adalet anlayışından vazgeçmemenin önemini bizlere hatırlatmıştır'

Konuşmasına devam eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Vurmaz Yiğit, 'Öyle ki bizim temennimiz de dünyanın hiçbir yerinde çocukların, annelerin, babaların savaşın ve nefretin kurbanı olmadığı, insanların inancı, dili ya da kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı bir gelecek inşa etmektir, hedefimizdir. Bosna'nın Bilge Lideri Aliya İzzetbegoviç, 'Unutulan soykırım tekrarlanır' sözüyle hafızayı tutmanın ve adalet anlayışından vazgeçmemenin önemini bizlere hatırlatmıştır. Onun hayatı, zulüm karşısında onurlu duruşun, inancın, sabrın ve insan olmanın her şartta savunmanın sembolü olmuştur. Bizler de onun mirasına sahip çıkarak Srebrenitsa'yı unutmamayı ve unutturmamayı insanlık adına ortak bir sorumluluk olarak görüyoruz' şeklinde konuştu.