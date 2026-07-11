Sultangazi Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Bilim Firarda' etkinliği, çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Birbirinden renkli atölyelere katılan çocuklar, doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, '7 yıl önce kendi otobüslerimizden birini bilim merkezine dönüştürerek bilimi mahallelere taşıma hayaliyle yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada her yaz ilçemizin 15 mahallesinde çocuklarımızla buluşuyoruz' dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından çocuklara bilimi sevdirme amacıyla her yıl düzenlenen 'Bilim Firarda' etkinliği bu yıl 7'inci kez gerçekleştirildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nde içerisinde bulunan Zübeyde Hanım Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle mahalle dolaşarak çocukları bilimle buluşturan organizasyonda, farklı yaş gruplarına yönelik 12 atölye kuruldu. Bilimsel deneylerden robotik uygulamalara, el becerisi çalışmalarından eğitici etkinliklere kadar birçok alanda hazırlanan atölyeler çocuklardan yoğun ilgi gördü. Etkinlikte 5-8 yaş grubundaki çocuklar Kaşif Çocuk ve Çocuk Kütüphanesi atölyelerinde çeşitli etkinliklere katılırken, 9-13 yaş grubundaki çocuklar ise Bilim Merkezi eğitmenleri eşliğinde bilimsel uygulamalar gerçekleştirdi. Çocuklar gün boyunca eğlenerek öğrenirken, aileler de etkinlik alanındaki çalışmaları ilgiyle takip etti.

'7 yıl önce kendi otobüslerimizden birini bilim merkezine dönüştürerek bilimi mahallelere taşıma hayaliyle yola çıktık'

Başkan Dursun, atölyeleri gezerek etkinliklere katılan çocuklarla sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Dursun, 'Bilim Firarda'nın' eski bir belediye otobüsünün bilim merkezine dönüştürülmesi fikriyle ortaya çıktığını belirterek, '7 yıl önce kendi otobüslerimizden birini bilim merkezine dönüştürerek bilimi mahallelere taşıma hayaliyle yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada her yaz ilçemizin 15 mahallesinde çocuklarımızla buluşuyoruz. Astronomi, dil bilimleri, fen bilimleri, matematik ve akıl zeka oyunları gibi birçok alanda atölyelerimiz bulunuyor' şeklinde konuştu.

'Çocuklarımızın eğlenmesi, ailelerimizin mutlu olduğunu görmek bizim en büyük hedefimiz'

Etkinliklere velileri de dahil ettiğini belirten Başkan Dursun, '5-8 yaş grubundaki çocuklarımız için de eğitim programları oluşturduk. Bilim Merkezi ekibimiz ve Çocuk Kütüphanemizle birlikte mahallelere giderek bilimi çocuklarımızın ayağına götürüyoruz. Geçen yıldan itibaren velilerimizi de etkinliklerimize dahil ettik. Aile bağlarının güçlenmesini önemsiyoruz. Çocuklarımızın burada eğlenmesi, ailelerimizin mutlu olduğunu görmek bizim en büyük hedefimiz. Bu hedefimize ulaştığımıza inanıyorum' dedi.

Öte yandan, etkinlikler yaz boyunca ilçenin farklı mahallelerinde devam edecek.