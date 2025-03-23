Çarşamba sabahından bu yana ülkenin gündeminde Ekrem İmamoğlu ve İBB’ye yapılan şafak operasyonu var. Gözler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaydı. Başsavcılık, bugün Ekrem İmamoğlu'nun ifadesini aldı ve sonrasında İmamoğlu, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Saraçhane’deki gerginlik, Çağlayan’a da sıçradı. Çağlayan Adliyesi içinde, avukatlar ve bazı milletvekillerinden oluşan bir grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. O anlar sonrası ortam gerildi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ HAREKETLENDİ

Ekrem İmamoğlu'nun durumu sonrası Çağlayan Adliyesi koridorlarında gerginlik arttı. O anlar kameraya yansıdı.