İstanbul’un Pendik ve Kartal ilçelerinde 2 kadın hırsız, girdikleri evlerden 1 milyon 280 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Toplamda 124 suç kaydı olduğu ortaya çıkan 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince, Kartal ve Pendik ilçelerinde farklı adreslerdeki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı. Çalışmalarda; 25 Eylül’de Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi’ndeki bir adreste C.Ö. isimli şahsa ait 500 bin TL değerinde ziynet eşyasının, 10 Ekim’de Kartal Soğanlık Yeni Mahallesi’nde bulunan bir evden V.C. isimli şahsa ait 80 bin TL değerinde ziynet eşyasının, 26 Ekim’de ise Pendik Yenişehir Mahallesi’ndeki bir adreste müşteki E.Ö. isimli şahsın 700 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalındığı tespit edildi.

Şüpheliler suç makinesi çıktı

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Yıldız E. (20) ve Nazar Ş. (19) olduğunu belirledi. Şüphelilerden Yıldız E.’nin 67 adet suç kaydı, Nazar Ş.’nin ise 57 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. 8 Kasım’da Sancaktepe ilçesinde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.