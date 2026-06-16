Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler'de 6 ayrı tehdit ve iş yeri kurşunlama olayına ilişkin düzenlenen operasyonda 2'si çocuk 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, fişekler ve muşta ele geçirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde 6 ayrı tehdit ve işyeri kurşunlama olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 23 fişek ve 1 adet muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan yaşları 18'den küçük olan İ.İ.A. (16) ve E.E.Y. (17), Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer şüpheliler S.G. (18), M.Ö. (19), A.Ş. (21), ise İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.