İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda, kanser, diyabet ve astım ilaçlarının da aralarında olduğu piyasa değeri 35 milyon lirayı bulan 328 bin 632 ilaç ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 5607 SKM kapsamında gerçekleştirilen suçların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yürüttü.

Emniyet ekiplerince yapılan saha araştırmaları neticesinde Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir iş yerinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ilaçlar olduğu belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından dün söz konusu adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Baskında koliler içerisinde gizlenmiş şekilde ve özel saklama koşullarına uymayacak biçimde muhafaza edilen yaklaşık piyasa değeri 35 milyon liraya denk gelen 328 bin 632 adet kanser, diyabet, astım, ürtiker, hormon, HPV ve romotait, atrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan tablet, flakon ve enjektör formunda olan ilaçlar ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu sanılan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan başlatılan adli işlemler ederken ilaçlara el konuldu. Ele geçirilen ilaçlar emniyette sergilendi.