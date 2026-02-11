Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde devriye atan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri plakasız motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 10 kilometre süren kovalamaca sırasında motosiklet sürücüsü Süleymaniye Mahallesi Parkyolu caddesinde motosiklet bırakıp yaya olarak kaçtı.
Ekipler tespit ettikleri Berat K.'ya dur ihtarına uymamaktan, ehliyetsiz araç kullanmaktan, trafiği tehlikeye sokmaktan, makas atmaktan 75 bin TL cezai işlem uygulandı.
Kaynak: Mehmet Sevinç