Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun olarak bulunduğu Değirmenaltı Mahallesi'nde huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri (gece kartalları), gerçekleştirdikleri uygulamalarla bölgede adeta kuş uçurtmuyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde artan insan ve araç trafiği nedeniyle muhtemel asayiş olaylarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, şüpheli şahıslar üzerinde kimlik sorgulamaları, üst aramaları ve Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri yapıldı. Uygulamalarda, başta uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve kamu düzenini bozabilecek olayların önlenmesi hedeflenirken, ekipler tarafından sokak aralarında ve ara güzergâhlarda da yaya devriyelerle sıkı denetimler yapıldı. Yetkililer, Değirmenaltı başta olmak üzere Süleymanpaşa genelinde huzur ve asayiş uygulamalarının periyodik ve kararlı şekilde devam edeceğini, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.