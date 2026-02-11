ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Beyaz Saray'daki görüşme sona erdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

İRAN'A SALDIRI OLACAK MI?

Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Trump "Netanyahu ile toplantı çok iyi geçti" ifadelerini kullandı. İran ile ABD arasındaki müzakerelere dikkat çeken Trump, "İran'la görüşmelerin devam etmesi ve bir anlaşmaya varılıp varılamayacağının görülmesi konusunda ısrar etmem dışında kesin bir sonuca varılamadı" sözlerini kullandı.

GAZZE BARIŞ KURULU ÜYELİĞİ İÇİN İMZA ATTI

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede Gazze Barış Kurulu üyeliği için imza attı.