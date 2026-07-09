İstanbul'da, 4 gün boyunca sürecek Niğde Tanıtım Günleri'nin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Niğde Tanıtım Günleri'nin ilk gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Niğde'nin kültürel zenginlikleri ve yöresel lezzetlerin tanıtıldığı stantlarda birbirinden farklı ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Tanıtım günleri, 9-12 Temmuz tarihleri arasında tüm ziyaretçilere açık olacak. Bölgenin yöresel lezzetleri ile tanıtım günleri hakkında konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 'Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde 4 gün boyunca sürecek Niğde Tanıtım Günleri'nin açılışını bugün itibarıyla yapmış olduk. Niğde'mizin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerini tanıtmanın yanında yöresel lezzetlerini de tanıtmayı amaçlıyoruz. İstanbul'da bu programın ilki yapıldı. Ciddi bir emek var. Biz Niğdeli vatandaşlarımızı, İstanbullu vatandaşlarımızı bu tanıtım etkinliğine katılmaya, Niğde'yi keşfe çıkmaya çağırıyoruz' dedi.

'Günde 2 bin-2 bin 500 lira civarında para kazanıyoruz'

Etkinlikler kapsamında İstanbul'a geldiğini söyleyen yorgancı Ercan Tosunbaş, 'Burada Niğde'nin günleri oluyor. Tanıtım amaçlı fuara geldik. Yorgancılık yapıyoruz, 1990'lı yıllardan beri yorgancıyım. Ben çıraklıktan başladım. 12 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Arkamızdan eleman yetişmiyor. Bizler sonuz artık. Günde iki üç tane yorgan dikiyoruz. 800 ile bin lira arası işçilik alıyoruz. Günde 2 bin-2 bin 500 lira civarı para kazanıyoruz. Yani bu meslekten ekmek yiyoruz. Geçip yapabiliyoruz. İdare ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'Yaklaşık 10 yıldır deri üzerine imalat yapıyorum'

Tanıtımda, üniversite yıllarından itibaren deri işleriyle uğraştığını belirten Ali Murtaza Kaya, 'Geleneksel el sanatları ustası olarak deri defterler, çantalar, cüzdanlar gibi kullanılabilecek eşyaların imalatını yapıyorum. Hediyelik eşya imalatı da yapıyorum bunun yanında. Yaklaşık 10 yıldır deri üzerine imalat yapıyorum. Orijinal deri kullanıyorum. Defterlerde koyun derileri, çantalarda dana derileri kullanıyorum' şeklinde konuştu.

'Babamdan beri bu işi yaparım'

60 senedir baba mesleğini sürdüren Mahmut Yügül, 'Memleketimizdeki keçe imalatını göstermeye ve tanıtmaya geldik. Baba mesleği, babamdan beri bu işi yaparım. Yani 60 senedir bu işi yapıyorum. Bu meslekte eleman yok. Son nesil bizleriz' dedi.

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