Suyun yalnızca temel bir ihtiyaç değil, sanayiden tarıma, sağlıktan çevreye kadar şehir hayatının can damarı olduğunu belirten Şenol, kuraklık ve iklim kriziyle mücadele edilen bir dönemde bu yatırımın Bursa’nın geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çınarcık Barajı ile birlikte Bursa’nın altyapısının daha güçlü hale geldiğini vurgulayan Şenol, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenol, başta Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba olmak üzere, gece gündüz demeden çalışan BUSKİ personeline ve projeye katkı sunan tüm gizli kahramanlara şükranlarını sundu.