Son dönemde kent kamuoyunda tartışmalara neden olan projeye ilişkin konuşan CHP Grup Sözcüsü Yücel Bulut, tesisin orman alanı içerisinde yapılmasının doğru olup olmadığını sordu.

Konuşmasında kent lokantalarına yapılan zamma da değinen Bulut, belediyeden hizmet alan vatandaşların en çok faydalandığı alanlardan birinde zam yapılmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. Bulut, “Bence en son zam yapılacak yere ilk zam yapmanızı doğru bulmuyoruz” dedi.

Bulut, Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’ya yönelik yaptığı konuşmada, “Mimar olarak böyle bir çöplük yapmak mantıklı mıdır? Orman alanının içerisine böyle bir tesis yapılması mantıklı mıdır?” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise Kayapa’da kurulması planlanan katı atık tesisine ilişkin teknik veriler, planlama süreci ve gelinen son durumun meclis üyelerine ayrıntılı şekilde aktarılacağını belirtti.

Biba, konuyla ilgili kapsamlı teknik sunumun Temmuz ayının ikinci meclis oturumunda yapılacağını açıkladı.