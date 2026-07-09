Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde işten çıkarmalarla ilgili yapılan konuşma tartışmaya dönüştü. CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba arasında yaşanan gerginlik, Biba’nın “Açılın, kızaran yüzünü görmek istiyorum” sözleriyle daha da arttı.

CHP Grubu, bu sözler nedeniyle Biba’dan özür beklerken, özür gelmemesi üzerine meclis üyeleri oturumu protesto ederek salonu terk etti. Meclis toplantısı ise CHP Grubu’nun katılımı olmadan devam etti.