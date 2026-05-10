İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, yağma, mala zarar verme ve yaralama' suçlarına ilişkin geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma çerçevesinde Eyüpsultan'da farklı tarihlerde meydana gelen toplam 8 ayrı olay mercek altına alındı. Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı, 4 ruhsatsız tabanca ile çalıntı bir motosiklet ele geçirildi

Devam eden çalışmalarda, 'Akın Büfe' isimli iş yerine yönelik kurşunlama eyleminde kullanılan aracın sürücüsünün A.S olduğu tespit edildi. Söz konusu araçla gerçekleştirildiği belirlenen eylemler arasında; 14 Nisan 2026'da Eyüpsultan'daki Bella Lounge Cafe'ye yönelik kurşunlama, 30 Nisan 2026'da bir kişiye yönelik kasten yaralama, 1 Mayıs 2026'da Burak Auto Yıkama ve Burak Gayrimenkul isimli iş yerlerine yönelik silahlı saldırılar, 3 ve 5 Mayıs 2026'da Akın Büfe'ye yönelik tekrar eden kurşunlama olayları, 6 Mayıs 2026'da Üsküdar'da bir kişiye yönelik yaralama ve 9 Mayıs 2026'da Ataşehir'de bir kafeye yönelik kurşunlama olayı yer aldı.

Yapılan operasyonların genişletilmesiyle birlikte 8 şüpheli daha tespit edilerek 10 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen baskında yakalandı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi. Şüphelilerden 2'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti.