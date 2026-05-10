Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan sandalye fabrikasında çalıştığı sırada Halim M.(60) bir anda yere yığıldı. İş arkadaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Halim M. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

