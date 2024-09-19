İstanbul’da düzenlenen "Kuyu-26" operasyonu, organize suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin bir parçası olarak başarıyla sonuçlandı. Elebaşılığını yurt dışı firar Abdurrahman Ay’ın yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen "Kuyu-26" operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Operasyonun, yurt dışında firari olarak bulunan Abdurrahman Ay liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında 8 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 6'sının tutuklandığını ve 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyelerinin birçok ciddi suça karıştığı tespit edildi. Yakalanan suç örgütü üyelerinin işlediği suçlar arasında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Yağma, Tehdit, İşyeri ve şahıslara yönelik el bombalı saldırılar, Mala zarar verme gibi suçlar bulunurken, operasyonda suç örgütü üyelerinin üzerlerinde ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Organize suç örgütleri ve çeteler, kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun, bu örgütleri çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız" diyerek operasyonların süreceğini belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1836630734833909930