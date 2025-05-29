Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'den gemiyi el sallayarak uğurlarken, geçişin yaklaşık 11 saat sürmesi bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre "Osman Gazi" platformu, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda mevcut günlük 9,5 milyon metreküp olan doğal gaz üretimini iki katına çıkararak 20 milyon metreküpe ulaştıracak. Bu artışla birlikte yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı karşılanmış olacak.

Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olan platform, 140 kişilik personel kapasitesine sahip. Platformdan karaya uzanacak olan 161 kilometrelik ana gaz iletim hattı üzerinden işlenen doğal gaz, ulusal şebekeye aktarılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de Osman Gazi gemisini Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'na el sallayarak uğurladı. Programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.

"Osman Gazi" platformunun İstanbul Boğazı’ndan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörler eşlik ediyor. Geçişin yaklaşık 11 saat sürmesi bekleniyor.