İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Adalet Sarayı'nda ek ifade verdi. Ersoy'un savcılığa verdiği ek ifade işleminin yaklaşık 3.5 saat sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA