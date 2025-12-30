Kırklareli Valisi Sayın Uğur Turan, Vize ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Vize Muhtarlar Toplantısı, Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarların talep ve ihtiyaçları tek tek dinlenerek, ilgili kurumlarla birlikte çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı. İlçede devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, yerel sorunlara yönelik atılacak adımlar görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Uğur Turan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayarak, 'Muhtarlarımız, devletimizin vatandaşlarımıza uzanan eli, köylerimizin ve mahallelerimizin sesi ve en güçlü temsilcileridir. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Kırklareli'nin her köşesinde vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz çalışıyoruz' dedi.

Vize ilçesinde başlatılan yatırımların ilçenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Vali Turan, 'Sizlerden gelen talepler, bizlerin yol haritasıdır. Devletimizin tüm imkânlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca yol ve altyapı çalışmaları, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim, sağlık, enerji temini, elektrik yatırımları, orman köylüsünün ihtiyaçları, sulama ve dere ıslahı, sahipsiz sokak hayvanları, çöp toplama, dini ve hayri hizmetler, düzensiz göçle mücadele, sosyal hizmetler ile yaklaşan kış mevsimine yönelik kış tedbirleriyle ilgili alınan önlemler detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Yusuf Eskitürk, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Yüksel Akış, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş, meclis üyeleri, ilgili daire müdürleri ile köy ve mahalle muhtarları yer aldı.