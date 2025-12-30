Beşiktaş Belediyesi ilçe genelinde, kar ve olumsuz hava şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Meteoroloji ve AKOM uyarılarının ardından Beşiktaş Belediyesi ekipleri karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Garajı'nda yapılan hazırlıkları inceleyen Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, konu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Karla mücadele çalışmalarını, Beşiktaş Belediyesi'nin Fen İşleri Garajında bulunan Kriz Merkezi'nde meteoroloji ve AKOM verilerine göre anlık olarak izlenmekte olduklarını söyleyen Başkan Vekili Şişman, 'Komşularımızın huzuru ve ulaşımın aksamaması için 90 araç ve iş makinası, 236 saha personeli, 3125 ton tuz stokuyla 23 mahallemizde 7/24 sahadayız. Kış şartları ne olursa olsun, Beşiktaş'ta hayatın ritmi aksamayacak. Tüm komşularıma yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur ve esenlik diliyorum. Acil durumlarda Çözüm Merkezimizden ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz' dedi.