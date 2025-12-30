İstanbul Havalimanı yolunda bir sürücü kilometrelerce ters yönden ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdü. Çatalca-Arnavutköy arasında bulunan Hasdal-Kemerburgaz yolu havalimanı istikametinde ticari aracın uzun süre ters yönde hızla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Çatalca - Arnavutköy arasında bulunan Hasdal Yolu İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatalca ilçesinden itibaren ters yöne girdiği öne sürülen bir ticari araç, hızla İstanbul Havalimanı istikameti yönüne ilerdi. Birçok araç sürücüsü selektör ve korna çalarak tepki gösterdi. Ancak ticari araç sürücüsü umursamadan yoluna devam etti.

Olay anında videoyu kaydeden kişiler şaşkınlığını gizleyemezken, sürücünün hiçbir uyarıya aldırmadan ters yönde ilerlemeye devam ettiği görüldü. Görüntülerde, ters yönden gelen aracın karşıdan gelen araçlarla burun buruna geldiği, kazaya ramak kaldığı anların yaşandığı görüldü.