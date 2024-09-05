Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ)" projesinin etkinliğine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Vialand Tema Park'ta düzenlenen programda eğitime ilk kez adım atan çocuklara ve ailelerine bu süreçte yardımcı olmayı amaçlayan projenin etkinliğinde çocuklarla kortej eşliğinde etkinlik alanına yürüdü.

Bakan Yusuf Tekin, etkinlikte yaptığı konuşmada dünyanın her tarafında yapılan araştırmalarda, eğitim öğretim süreçlerinde okulun ve öğretmenin rolünün yüzde 40 ila 50 arasında değiştiğini vurguladı.

Tekin, geriye kalan kısımda en önemlisinin aileler olduğunun altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de dedik ki bu sene aileleri biz bu işin içine katalım. Ailelere diyelim ki 'Öğretmen arkadaşlar üstüne düşeni yapıyorlar. Çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz. Onlar emanete gözleri gibi bakıyorlar. Her türlü desteği veriyorlar. Gelin, biz de elimizi vicdanımıza koyalım. Acaba öğretmenlerimize biraz fazla mı yükleniyoruz? Öğretmenlerimizden biraz fazla mı iş bekliyoruz? Öğretmenlerimizden çocuklarımıza hem öğretmenlik yapmasını hem annelik yapmasını hem babalık yapmasını hem ağabeylik, ablalık yapmasını mı bekliyoruz? Acaba bir öğretmen, 30 kişilik bir sınıfa 30 tane çocuğa bunu yapabilir mi?' Böyle baktığımızda biraz fazla yükleniyoruz. Tamam, öğretmen arkadaşlarımız üstüne düşeni yapacaklar ama biz de ebeveynler olarak, biz de veliler olarak bir de kendi tarafımızdan bakalım. Şapkayı önümüze koyalım ve düşünelim. Acaba biz çocuklarımızın iyi eğitim alması için ne yapıyoruz? Üstümüze düşenleri yapıyor muyuz? Buradan hareketle diyoruz ki bu sene çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz hep beraber büyük bir aile olarak, biz olalım istedik. Bugün burada başlattığımız etkinlik yıl içerisinde ve önümüzdeki dönemde de devam edecek."

"GELİN, AİLELERİMİZİN İÇERİSİNE SİZ DE DÂHİL OLUN"

Bakan Tekin, etkinliğin anlamlı olabilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

"Bu işleri beraber yapalım" dediklerini belirten Tekin, "Sizden, bu anlamda bizim üstümüzden, öğretmenlerimizin üstünden yükün en azından kendimize ait olan kısmını almaya yardımcı olmanızı bekliyoruz. Destek için, emekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi biz 18 milyon öğrenci, yaklaşık 1 milyon 250 bin öğretmenle zaten büyük bir aileyiz. Gelin, ailelerimizin içine siz de dâhil olun. Hep beraber yürüyelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş da yaptığı konuşmada, süreçte ailelerin yanında bulunmak ve duygularına ortak olmak için bir araya geldiklerini söyledi. Proje kapsamında, çocuklarını ilk defa okula gönderen ailelerin heyecanını paylaştıklarını dile getiren Göktaş, "İlk defa, Türkiye'de 81 ilimizde ailelerimizin yanında olmaya, okula başlayacak çocuklarımızın ailelerinin yanında olmaya, bu süreçte onları desteklemeye, aynı zamanda okul ve aile arasındaki uyumu daha iyi sağlamaya destek için lanse etmiş olduğumuz bir proje." dedi.



Göktaş, projeyle amaçlarının öz güvenle, geleceğe umutla bakan, güçlü ve vicdanlı çocuklar yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, "Bizlerin yarını, göz bebeğimiz çocuklarımızın okullara daha kolay adapte olmaları, ileride daha güçlü bireyler olmaları bizler için çok çok kıymetli. Bu projeyle beraber hem okul hem aile uyumunu sağlamanın çocuklarımızın başarısını da getireceğine biz inanıyoruz. İnşallah, önümüzdeki süreçte bu yıl ilk defa başlattığımız bu projeyle hem sizlerin hem çocuklarımızın hem de kıymetli öğretmenlerimizin yanında olmayı ümit ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, projede emeği geçen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başta olmak üzere tüm ekibe de teşekkür etti.