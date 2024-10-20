İstanbul Büyükşehir Belediyesi seyyar simit, kestane ve mısır arabalarının tasarımını yenileniyor. Özellikle tarihi meydanlarda ve boğaz kıyısında yer alan seyyar satış üniteleri, daha yenilikçi ve estetik bir görünüme kavuşacak. Yeni tasarımların ilk örnekleri 25 Ekim’den itibaren Beşiktaş Meydanı’nda görülebilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un çeşitli meydanları ile işlek caddelerinde bulunan seyyar simit, mısır ve kestane satış araçlarının tasarımı yenileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmayla, seyyar satış üniteleri artık daha yenilikçi ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Özellikle tarihi meydanlarda ve boğaz kıyılarında yer alan seyyar satış üniteleri için meydanların dokusu dikkate alınarak farklı tasarımlar geliştirildi. Tasarımlar; kemerli, neşeli modern ve totem modellerinin her birinin simitçi, mısırcı ve kestaneci kullanımları olmak üzere toplamda 9 farklı konseptte olacak.

YENİ TASARIMLAR İLK KEZ BEŞİKTAŞ MEYDANI’NDA

Yeni satış ünitelerinin tamamında enerji verimliliği açısından güneş paneli kullanıldı. Kullanılan malzeme sayesinde, kullanıcılara kolay temizleme imkanı da sunuyor. Ünitelerde, soğuk kış şartları için örtü sistemi ve kullanıcıların yerle temasını kesmek için platform tasarlandı.

Üretilen 9 yeni tasarım, 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren Beşiktaş Meydanı’nda İstanbulluların beğenisine sunulacak. Yeni seyyar satış ünitelerinin İstanbul genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.