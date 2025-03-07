Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını yayımladı. 2025 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtlarıyla oluşturuldu ve sonuçlar toplu bir şekilde değerlendirildi.

Katılımcıların, 2025 yılı sonu için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki ankette yüzde 28,30 iken, bu dönemde yüzde 28,04 olarak belirlendi. 12 ay sonrasına yönelik TÜFE beklentisi, önceki ankette yüzde 25,26 iken, bu kez yüzde 24,55 oldu. 24 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisi ise, önceki dönemde yüzde 17,26 iken, yeni ankette yüzde 17,06 olarak kaydedildi.

Anket sonuçları şu şekilde oluştu:

"2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,85 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 33,80 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 36,58 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 9,68’inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 32,26’sının beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 45,16’sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,48 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 31,72 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 27,38 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79'unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 32,14'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 30,36'sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Politika faizi beklentisi yüzde 42,50

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faizoranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,79 iken, bu anket döneminde yüzde 42,33 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise, bu anket döneminde yüzde 42,50 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 42,79

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 42,89 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,96 TL iken, bu anket döneminde 44,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu büyüme beklentisi yükseldi

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşmiştir."