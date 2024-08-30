Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 Temmuz'da yeniden Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atadığı Prof. Dr. Fuat Erdal, istifa etti. Erdal 1 gün önce TV programına katılıp 4 yıllık projelerini anlatmıştı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, görevinden istifa etti.

2020'den beri sürdürdüğü görevine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 25 Temmuz 2024'te yeniden atadığı Erdal, herhangi bir açıklama yapmadı.

Prof. Erdal’ın yerine vekaleten eski Osmangazi Üniversitesi Rektörü

Anadolu Üniversitesi'nden de herhangi bir açıklama yapılmazken, Erdal'ın sadece 1 gün önce ES TV'ye konuk olup başta URAYSİM olmak üzere 4 yıllık projelerini anlatması da dikkat çekti.

Fuat Erdal'ın istifasından önce son röportajını verdiği ES TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Kerem Akyıl da "Ortada bir istifa değil, azil var" yorumunu yaptı.

Sosyal medya hesabından istifayla ilgili paylaşım yapan Akyıl şunları söyledi: "Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal'ın istifa ettiğini öğrendim. Kendisiyle dün bir program yapmıştık. Bu akşam son röportajı ES TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Heyecanlı bir şekilde yapacaklarını anlatmıştı. Dolayısıyla ortada bir istifa değil, azil var..."