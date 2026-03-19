Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arife günü ve bayram süresince trafik kazalarının önüne geçmek için denetimlerini ve kontrollerini sıklaştırdı. Özellikle İstanbul Bursa İzmir otobanı üzerinde şerit ihlalleri ve kurallara uymayan sürücüler tespit edildi. İstanbul'dan İzmir yönüne Bursa girişinde Ovakça gişelerindeki kısmi yoğunluk göze çarparken, karadan da resmi ve sivil ekiplerin denetimleri sürdü.



Jandarma tarafından Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, 19-22 Mart 2026 tarihleri arasında trafik kazalarının meydana gelmesini engellemek amacıyla 4 bin 855 kilometrelik yol ağında günlük 71 trafik timi ve 188 personel ile denetim ve kontroller yapılacağı, bayram süresince sayının artarak toplam 286 trafik timi ve 752 personel ile vatandaşların huzurlu seyahat etmesinin sağlanacağı öğrenildi.