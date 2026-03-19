Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Rüştiye mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Sürücü Yasin A.(34) yönetimindeki 16 ANG 891 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak alt yola uçtu.

Kaza sonucu sürücü ve araçtaki eşi Şeyma A.(34), çocukları Sadık A.(11) ile 2 aylık Kerem A. Yaralandılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

