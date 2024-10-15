Tekgıda-İş Bursa Şube Başkanı Zeki Ertürk, işverenin, sendikadan ayrılmayan çalışanlara "kod 46" ile yüz kızartıcı suç işlediklerini öne sürerek işten çıkardığını açıkladı.

İşten çıkarılan işçiler için Tekgıda-İş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın toplantısı düzenledi. Ertürk, "146 işçinin işbaşı yapana kadar halkımızı Polonez ürünlerini almamaya ve tüketmemeye çağırıyoruz" dedi.

Ertürk, işverenin sendikadan istifa etmeyen çalışanlar üzerinde baskı kurduğunu belirtti. 20 Temmuz 2024 tarihinde ilk olarak 13 çalışan kod 46 ile işten çıkarıldı, ardından baskılar sonucu bu sayı 146'ya ulaştı.

Tekgıda-İş Sendikası, 23 Temmuz 2024'ten bu yana fabrikanın önünde direnişlerini sürdürüyor. Ertürk, sendikanın hak ve adalet çağrılarına olumsuz yanıt verildiğini vurguladı ve "Artık daha etkili eylemlerle mücadele edeceğiz" ifadesini kullandı.

Ertürk, Anayasa kapsamında haklarını kullandıkları için işten çıkarılan 146 işçi için halkı Polonez ürünlerini boykot etmeye davet etti.