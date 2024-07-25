İş Fikirleri 2024

Yeni yıla pandeminin ve dibe vuran ekonominin gölgesinde girdik. Hal böyle olunca ve istihdam da yetersiz kalınca farklı meslek dallarına olan yönelim ve iş fikirleri de çoğalmaktadır. Özellikle gelişen yenilikçi teknolojinin etkisiyle birçok girişimci yeni iş fikirleri ile geleceğin mesleklerini yapmak istemektedir. Dünyadaki ekonominin büyüme hızı belirsiz olsa da gelişen teknoloji ve tüketim mallarının dönüşüm geçirmesi ile ortaya yepyeni iş fırsatları çıkıyor. Bilişim sektörü başta olmak üzere artık birçok alanda yeni meslek dalları ve kazandıran iş fikirleri ortaya çıkıyor. Siz de ortaya çıkan yeni iş fırsatlarını değerlendirmek isterseniz çoklu faaliyet kollarından birini seçebilirsiniz.

Ne İş Yapabilirim?

İş fikirleri 2024 konulu bu yazımızda gelin birlikte neler yapabilir, hangi meslek dallarında daha kaliteli ve yüksek kazançlı bir mesleğe sahip olabilirsiniz bakalım.

Instagram’da Butik Mağazası Açmak

Instagram’da ürün satmak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Kolay yoldan ürün satışı yapmak isteyenler satacağı ürünler ile ilgili bir Instagram hesabı açarak ürünlerin paylaşımlarını yapıyor. Instagram’da butik açmak da çok kolay bir iş olduğu için son zamanlarda özellikle de bayanların oldukça ilgisini çekiyor. Dakikalar çerisinde hesabı açıp aktif ederek ürün paylaşımlarını yapabilirsiniz. Açacağınız hesaba dükkan isimleri sayfasından bir isim bulabilirsiniz.

Youtube Kanalı Açmak

Youtube kanalı açarak eğlenceli içerikler oluşturup Google Adsense reklamları ile para kazanabilirsiniz. Örneğin dekorasyon ve tasarım kanalları oldukça ilgi görüyor. Yemek, oyun ve gezi videoları Youtube’da en çok izlenen kategoriler arasındadır. Youtube kanal isimleri sayfasından bir isim seçerek hemen kanalınızı oluşturabilir ve çektiğiniz eğlenceli videoları kanalınızda paylaşabilirsiniz.

Veri Analizi İşi

Big data olarak bilinen büyük bilginin analizi yani veri analizi günümüz bilişim dünyasında çok önemlidir. Veri analizi, 2023’de yapılacak işler sıralamasında ilk sırada yerini almaktadır. Birçok firma yeni iş kurma sürecinde veya işletmesi varken müşterileri hakkında bilgi edinmek için birçok veriye ihtiyaç duyuyor. Bunun için dünyada veri analizi danışmanlık şirketleri de hızla artış göstermektedir. Günümüz teknoloji çağının en önemli mesleklerinden biri haline gelen veri analizi işi özellikle ticaret ve pazarlama dallarında iş fikirleri 2024 arayan kişiler için daha uygun olabilir.

3D Baskı Dükkânı

3D baskı 3 boyutlu baskı anlamına gelmektedir. Bu baskı üç boyutlu yazıcı ile yapılmakta olup hemen her şekildeki cisim bu sayede üretilebilir. Dünyada oldukça popüler olan bu iş için yurtdışında çeşitli baskı dükkânları kuruluyor. Bu sayede insanlar ihtiyacı olan ekipman ve parça çeşitlerine çok kısa sürede ulaşabilir hale geliyor. 3D baskı işinin de geleceğin meslekleri ve en iyi girişimcilik fikirleri arasında olduğunu söyleyebiliriz.

Evlilik Danışmanlığı

Evliliklerin büyük bir çoğunluğu günümüzde ne yazık ki çeşitli nedenlerle yürümeyip boşanma ile sonuçlanıyor. Evlilik kurumu ve ilişkiler insan psikolojisini ciddi ölçüde etkileyen bir yapıya sahiptir. Bunun için geçmişten beri var olan evlilik danışmanlığı işi gelecekte de büyük önem taşıyacak. Tüm dünyada aile terapistleri ve evlilik danışmanlarına olan ilgi her geçen gün daha da artış gösteriyor. Eğer bu tür danışmanlık işlerine ilginiz varsa gerekli eğitimleri alarak evlilik danışmanı olabilirsiniz.

Veterinerlik

Hem Türkiye hem de dünya genelinde artık hayvanlara ve hayvan sağlığına verilen önem daha da arttı. Hayvanların korunması için yasadaki ceza oranları artış gösterdi ve barınaklar iyileştirildi. ABD’de pet ürünlerinin oranında geçtiğimiz yıllara göre % 5’lik bir artış olduğu açıklanmıştır. Bununla birlikte veterinerlik de daha önemli ve en çok kazandıran işlerden biri haline gelmiş oldu. Ne iş yapabilirim diye düşünenler için petshop dükkânı açmak en iyi fikirlerden birisidir. Eğer hayvan sevginiz varsa veterinerlik eğitimi alarak veterinerlik kliniği açabilirsiniz veya bir petshop işletme değinebilirsiniz.

Sera Gazı Denetimi İşi

Çevre kirliliği ve dünyada gittikçe artan sera gazları tüm dünya için aşılması gereken ciddi bir problem haline gelmiştir. Bunu önlemek için gelecekte ve şimdinin en popüler meslekleri arasında sera gazı denetim işi olduğunu söylem mümkündür. Yeni iş fikirleri arayan kişiler özellikle çevre konularında daha duyarlı ve hassas iseniz küresel ısınmayı kontrol altına almak için sera gazı denetimi firması kurabilirsiniz.

Geleceğin en çok talep gören ve en önemli iş kollarından biri kesinlikle sera gazı denetimi işidir. Devletler nesillerin geleceğini korumak ve dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için küresel ısınmaya karşı birçok önlemler almaktadır. Yeşil alan artırımı, sera gazı denetimi yapan firmalarla birlikte birçok önemli projede devletler birlikte çalışmaktadır. Ne iş kurabilirim diyen girişimciler için bu iş önemli işlerden birisidir.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu

Elektrikli araçlar son birkaç senedir otomotiv piyasasına yön vermektedir. Normal araçlara göre daha pahalı ama daha çevreci ve daha konforlu olan elektrikli araçların şarj istasyonu tüm dünyada daha kısıtlıdır. Dünyanın en önde gelen firmaları da artık elektrikli araç üretimini ön planda tutuyor. 2030 yılına kadar araç sahibi olan herkesin elektrikli araca geçeği düşünülüyor. Bu sebeple de ülke genelinde ve tüm dünyada elektrikli araç şarj istasyonu kuran ve bu işe yatırım yapan kişilerin daha çok kazanacağı biliniyor. Karlı iş fikirleri arasında elektrikli araç şarj istasyonu kurmak en çok talep edilen ve önem kazanan iş fırsatları arasındadır.

Mobil Uygulama Üretmek

İnsanların ilgisini çekecek bir mobil uygulama üretmek en çok kazandıran iş fikirleri arasında yerini almaktadır. Günümüzde birçok mobil uygulama var ve elbette hepsi çok kazanmıyor. Ancak uygulama mağazalarında en çok indirilen uygulamaları inceleyerek ve yeni fikirler üreterek bir mobil uygulama kurabilirsiniz.

Drone Projeleri Üretmek

Droneler özellikle video çekimlerinde sıkça kullanılmaktadır. Ancak gelecekte drone aletlerin kullanım alanının artması bekleniyor. 2023’de yapılacak işler arasında en karlı işlerden biridir. Siz de bir drone satın alarak bu hizmetleri verebilirsiniz.

Fotoğrafçılık ve video,

Güvenlik hizmeti,

Haritalama işi,

İnşaat sektörü için fotoğraf çekimi hizmeti,

Drone reklamcılığı,

Drone tamir ve kiralama servisi,

Drone pilotluğu eğitimi,

Drone izinleri için danışmanlık hizmetleri gibi işler 2024 yılının en çok önem verilen işleri arasında olacaktır.

Online Eğitimler Vermek

Günümüzde özellikle kısa video ve YouTube sektörü en çok kazandıran meslekler arasındadır. Birçok genç YouTube kanalını açarak kendi göstermekte ve bu işten belli bir gelir sağlamaktadır. Birçok influencer geçimini sadece bu işle yapmaktadır. Bir konuda yeterli bilginiz ve eğitiminiz varsa onu kazanca dönüştürmek için çeşitli kurslara başvuru yaparak veya kendinize bir YouTube kanalı açarak online eğitimler verebilirsiniz. Bu da şimdinin ve geleceğin yeni iş fikirleri arasındadır.

Ürün Fotoğrafçılığı Yapmak

Birçok web sitesini ve ticari işletmenin kaliteli çekilmiş ürün fotoğrafların ihtiyacı vardır. Bunun için eğer fotoğrafçılığa ilginiz varsa bu alanda kendinizi geliştirerek ürün fotoğrafları çekebilirsiniz. Günümüzde hem web siteleri hem sosyal medya için günlük olarak birçok ürün fotoğrafı çekiliyor ve siteler yükleniyor. Siz de freelance olarak hem istediğiniz zamanlarda çalışıp hem de profesyonel ve kaliteli fotoğraf çekimleri yaparak bu alanda kendinizi ispatlayabilirsiniz.

Mantar Yetiştiriciliği

En gözde yeni iş fikirlerinden birisi de mantar yetiştiriciliği yapmaktır. Mantar yetiştiriciliği, hem fazla sermaye istemez hem de talebi yoğun olan bir iştir. Özellikle tarım yapmaktan hoşlanıyorsanız ve müsait bir alanınız da varsa kültür mantarı ve istiridye mantarı gibi mantar türleri ile başlayabilirsiniz.

Mantar Yetiştiriciliği Kursu yazısında kursu nasıl alacağınızı öğrenerek mantar yetiştiriciliği için ilk adımı atabilirsiniz.

Kitap Kafe Açmak

Günümüzde adım başı bir kafe ve nerdeyse hemen her yerde aynı hizmet ve lezzeti görüyoruz. Kafeleri daha özgün kılmak ve daha faydalı hale getirmek oranın tercih edilme oranını arttıracaktır. İnsanların yoğun geçen bir iş gücü sonrası gelip kafa dinleyip kahve eşliğinde sakin bir ortamda kitap okuyabileceği bir mekân oluşturursanız hem siz hem de hizmet verdiğiniz kişiler karlı çıkacaktır. Dolaysıyla kitap kafe açmak en karlı iş fikirleri 2024 arasındadır.

Tasarım Ürünler Satmak

Günümüzde tüketim ürünlerinin artışı hemen her evi ve herkesi aynılaştırma çabası içindedir. Durum böyle olunca insanlar daha çok kişiselleştirilmiş hediyelerden ve eşyalardan hoşlanmaktadır. Bunun için el yapımı ve kişiye özel tasarım ürünleri yapan bir dükkân açabilirsiniz. Bu sayede hem ürünleriniz maddi olarak daha kıymetli olacak hem de kişiye özel olması müşteri kitlenizi arttıracaktır. Tasarım ürünleri satmak en yeni iş fikirleri arasındadır.